開催：2026.4.13 会場：ペトコ・パーク 結果：[パドレス] 7 - 2 [ロッキーズ] MLBの試合が13日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとロッキーズが対戦した。 パドレスの先発投手はニック・ピベッタ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。 1回裏、4番 マニー・マチャド 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでパドレス得点 SD 1-0 COL 2回