2025年度の国内販売台数ではホンダを抜き国内第2位のメーカーに躍り出たスズキ。その原動力はインドでの生産体制にある。鈴木修元会長の精神は、どのように受け継がれているのか。スズキを長年取材しているジャーナリストの永井隆さんがインドを訪れた――。■「諦めないことです」「鈴木修さんから学んだことは何ですか？」こんな質問を、スズキのインド事業に従事する日本人やインド人にぶつけてみた。「諦めないことです」こう