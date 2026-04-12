自民党は、党員からオンラインで党への意見を募るプラットフォーム「じみんボイス」の運用を始める。ＡＩ（人工知能）を用いて詳細に分析し、今後の政策や党運営に反映させていく考えだ。「じみんボイス」は、ＱＲコード（２次元コード）からスマートフォンなどでアクセスして党員番号を入力すれば、意見や提言などを自由に書き込んで党に届けることができる。１２日の党大会後に発行される機関紙「自由民主」に、ＱＲコードが