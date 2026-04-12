4月12日、阪神競馬場で行われた5R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、菱田裕二騎乗の8番人気、リサシテーション（牡3・栗東・岡田稲男）が快勝した。1馬身差の2着にポッドリプル（牡3・栗東・辻野泰之）、3着に2番人気のテーオーパーセル（牡3・栗東・宮徹）が入った。勝ちタイムは1:23.8（良）。1番人気で松山弘平騎乗、ゴールデンバランス（牡3・栗東・杉山晴紀）は、8着敗退。【阪神2R】スマートグロワールが人気に応える…3馬身