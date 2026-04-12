◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンク 11-7 日本ハム(12日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ソフトバンクは打線が17安打11得点と力を発揮し、このカード2連勝となりました。初回、先頭の柳町達選手が内野安打で出塁するなど日本ハム先発・有原航平投手の立ち上がりを攻め満塁のチャンスに。ここで山川穂高選手のタイムリー内野安打、牧原大成選手の押し出し四球などで3点を先制します。しかし先発・松本晴投手がその裏に1点を返される