チェルシーに所属するアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョが、古巣のマンチェスター・ユナイテッドに言及した。11日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在21歳のガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドの下部組織出身で、トップチームでは公式戦通算144試合出場26ゴール22アシストを記録したが、当時のルベン・アモリム元監督の構想から外れたことで、昨年8月に4000万ポンド（約86億円）と見られ