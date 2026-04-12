京都移住の元尼神インター誠子、新生活の近況報告 家にあるもので作った手料理公開に「丁寧な暮らし」「佃煮まで手作りで尊敬」の声
【モデルプレス＝2026/04/12】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が4月11日、自身のInstagramを更新。京都移住後の手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】37歳女芸人「心が落ち着く食卓」家にあるもので作った健康的な手料理
4月から京都に移住した誠子は、「京都へのわくわくと新生活への不安がある毎日です」と現在の心境を報告。「まだ慣れないこともたくさんあって緊張します」と明かした。
続いて「すごく料理がしたくなって、家にあるものでお料理しました。とても癒されました」とつづり、調理中の写真を複数枚投稿。えのきのお味噌汁、きくらげ山椒炒め、滋賀で購入した日野菜、出汁をとった後の昆布いりこ鰹節で作った佃煮など、健康的な食卓の様子を披露した。
この投稿は「健康的」「ジミ飯だけど美味しそう」「丁寧な暮らしで憧れる」「佃煮まで手作りで尊敬」「盛り付けも綺麗」「心が落ち着く食卓ですね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳女芸人「心が落ち着く食卓」家にあるもので作った健康的な手料理
◆誠子、京都移住後の手料理披露
4月から京都に移住した誠子は、「京都へのわくわくと新生活への不安がある毎日です」と現在の心境を報告。「まだ慣れないこともたくさんあって緊張します」と明かした。
続いて「すごく料理がしたくなって、家にあるものでお料理しました。とても癒されました」とつづり、調理中の写真を複数枚投稿。えのきのお味噌汁、きくらげ山椒炒め、滋賀で購入した日野菜、出汁をとった後の昆布いりこ鰹節で作った佃煮など、健康的な食卓の様子を披露した。
◆誠子の手料理に反響
この投稿は「健康的」「ジミ飯だけど美味しそう」「丁寧な暮らしで憧れる」「佃煮まで手作りで尊敬」「盛り付けも綺麗」「心が落ち着く食卓ですね」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】