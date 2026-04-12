◆陸上吉岡隆徳記念第８０回出雲陸上競技大会（１２日、島根・浜山公園陸上競技場）男子１００メートル予選１組で日本記録保持者・山縣亮太（セイコー）が１０秒４０（追い風０・７メートル）の１着、同３組で昨年の東京世界陸上代表・守祐陽（渡辺パイプ）が１０秒１２（追い風１・８メートル）で１着、飯塚翔太（ミズノ）が１０秒１８で３着など好記録で決勝に進んだ。今年３月に東洋大を卒業した柳田大輝（ホンダ）は同