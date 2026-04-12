あの大人気映画が帰ってくるーー。5月1日、全国公開される映画『プラダを着た悪魔2』。2006年に公開された前作『プラダを着た悪魔』は各国で高い評価を受け、公開から約20年経った現在も、なお色褪せないファッション映画として知られている。「ファッション誌『VOGUE』の編集長アシスタントを務めた経験をもつローレン・ワイズバーガー氏の同名小説を原作に映画化された同作は、プラダやシャネルをはじめとするラグジュアリー