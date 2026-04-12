パーキンソン病と闘う米俳優マイケル・J・フォックス（64）が死亡したと米ニュース専門局CNNが報じたのち、本人が元気であることを明かして誤報だと自ら否定した。ことの発端はCNNが8日、フォックスを追悼する動画と記事を配信したことだった。その後フォックスは自身のSNSで、「テレビをつけたらCNNが自分の死亡を報じていたら、どう反応しますか？」とユーモアたっぷりに投稿して自らの死亡報道に言及。チャンネルを変える、妻に