とある女性を死なせてしまった中田ユメと、その女性の一人娘で真実を知らない大迫未央の奇妙な友情を描くドラマ『エラー』（ABCテレビ・テレビ朝日系列 毎週日曜夜10時15分）。本作で、ユメ役の畑芽育とW主演を務めるのが、未央役の志田未来です。今回のインタビュー前編では、本作へ思いや自身のエラー（間違い）、人間関係で大事にしていることなどを聞きました。 ©️ABCテレビ ――