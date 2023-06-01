きょうは北日本で降っている雨や雪は次第にやんで、日中は広範囲で日差しがあるでしょう。ただ、天気は西からゆっくりと下り坂で、九州は夜から雨が降りそうです。予想最高気温は全国的にこの時季としてはかなり高く、関東や東海、九州などで２５度以上の夏日となる所があるでしょう。昼間は夏物の洋服でも過ごせそうです。あすから水曜日にかけて西日本や東日本では、天気が崩れる予想です。太平洋側を中心に本降りとなる時間もあ