秋本治

秋本治は、日本の漫画家。本郷高校デザイン科卒業。代表作は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』。旧ペンネームは「山止 たつひこ」。有限会社アトリエびーだまの社長でもある。東京都葛飾区亀有出身、1952年12月11日生まれ。

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