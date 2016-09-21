秋本治は、日本の漫画家。本郷高校デザイン科卒業。代表作は『こちら葛飾区亀有公園前派出所』。旧ペンネームは「山止 たつひこ」。有限会社アトリエびーだまの社長でもある。東京都葛飾区亀有出身、1952年12月11日生まれ。
新作は「笑わないでよ しじまさん」というボーイミーツガールホラーで61ページ
オリコンニュース
令和版でも、当時の喧噪をそのまま再現しづらい難しさがあると説明
Real Sound
両津は「漫画の方が本より100倍面白い」と説得するも、聞く耳を持たない
両津勘吉と自身は好奇心旺盛な点で似ており、ネタに困ったことはないそう
プレジデントオンライン
秋本先生が一度だけ連載を落としそうになった大ピンチがあったとのこと
ある町工場を紹介する映像をヒントに、無駄をカットするようになったそう
新R25
変化する世の中に興味を持ち、新しいことをどんどん取り入れていった秋本氏
「こち亀」の両津勘吉を描き、「いいんじゃねーの」とセリフを入れた秋本氏
スポニチアネックス
連載終了後、休むことなく新作漫画4作品の連載をほぼ同時に始めるという
トピックニュース
巻末コメントで尾田栄一郎氏が送った言葉が「深い」と話題になっている
ダ・ヴィンチWeb
最終回で両さんに「有給休暇を与え、休ませてあげよう」という挨拶文を掲載