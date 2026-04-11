◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３ヤクルト（１１日・東京ドーム）ヤクルトが連敗を２でストップした。初回から巨人先発マタの立ち上がりを攻めて無死二、三塁の好機を作ると、鈴木叶が右翼線へ適時三塁打を放ち２点を先制。７回にはサンタナの左越え４号ソロが飛び出してリードを広げた。先発の山野は１５０キロ前後の速球を軸にツーシーム、スライダーなどをまじえて巨人打線をほんろう。３回に山瀬、７回に坂本にソロを許し