きょう11日 (土) からあす12日 (日) は晴れる所が多く、所によっては季節外れの暑さとなりそうです。東北や北海道では、きょうからあす明け方にかけて、低気圧や前線が通過する影響で、所々で雨や雪が降るでしょう。雷を伴う所もありそうです。その他の地域では、きょうあすと概ね快晴となり、外出日和となる見込みです。最高気温は、東北や北海道では平年並みとなりそうですが、その他の地域は平年より高くなるでしょう。特にきょ