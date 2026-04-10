Hulu、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』見放題“最速”配信開始 劇場版・TV・原作コミックも網羅
2025年公開の劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像（フラッシュバック）』が、10日放送の日本テレビ系「金曜ロードショー」終了直後から動画配信サービス「Hulu」で見放題“最速”配信がスタートした。同作を含め9作品が新たに追加され、劇場版シリーズ計25作品をラインナップ。最新作につながるキャラクターや物語を一気に振り返ることが可能となっている。
【動画】劇場版『名探偵コナン』スペシャルPR映像【第4弾】
あす11日午後6時30分からは、TVアニメ『名探偵コナン』シーズン31（2026年1月放送開始）の見放題“最速”先行配信も開始される。この配信を皮切りに、今後は地上波放送直後に最新話が追加される形で、リアルタイムに近いタイミングで視聴できるようになる。
あわせて、「金曜ロードショー」4週連続放送を記念した【Hulu】スペシャルPR映像も公開。江戸川コナンと、神奈川県警の警部・横溝重悟が登場する特別映像は、放送内でもオンエアされ、Hulu公式SNSやYouTubeでも配信されている。
さらに、原作コミックとの連動施策も実施。『名探偵コナン』108巻の発売を記念し、1巻〜10巻および101巻を無料で読めるキャンペーンも展開中だ。
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あす11日午後6時30分からは、TVアニメ『名探偵コナン』シーズン31（2026年1月放送開始）の見放題“最速”先行配信も開始される。この配信を皮切りに、今後は地上波放送直後に最新話が追加される形で、リアルタイムに近いタイミングで視聴できるようになる。
あわせて、「金曜ロードショー」4週連続放送を記念した【Hulu】スペシャルPR映像も公開。江戸川コナンと、神奈川県警の警部・横溝重悟が登場する特別映像は、放送内でもオンエアされ、Hulu公式SNSやYouTubeでも配信されている。
さらに、原作コミックとの連動施策も実施。『名探偵コナン』108巻の発売を記念し、1巻〜10巻および101巻を無料で読めるキャンペーンも展開中だ。
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