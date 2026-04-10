夏スキーの名所として知られる西川町の月山スキー場が10日オープンしました。あいにくの雨の中でしたが、スキーヤーたちがゲレンデにくり出し雪の感触を楽しんでいました。中川悠アナウンサー「待ちに待った月山のスキー場開きなんですがこのお天気です。目が開けられないくらい雨が強くなってきました。そんなお天気ではありますが・・・いってらっしゃーい。スキーヤ