TBSの山形純菜アナウンサー(31)が9日、自身のインスタグラムを更新。同期との仲良し2ショットを公開した。 【写真】仲がいいのが分かる自然な笑顔の2人 「歳を重ねるごとに仲が深まってる気がする。笑」とつづり、元TBSでフリーの山本里菜アナと桜の並木道で2人で微笑む写真を掲載。「話す内容も大人になったよね」と感慨深げの様子で「また3人で集まろう！これからもよろしく」と記した。 山形アナは実践女