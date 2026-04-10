歌手・俳優の近藤真彦（61）が10日、自身のインスタグラムを更新。息子が自身の愛車を“拒否”したことを報告した。【写真】市場価格数千万円の愛車に初心者マーク…近藤真彦の息子が拒否した日産“高級スポーツカー”近藤は、愛車である日産『GT-R NISMO』に“初心者マーク”を貼った画像を投稿。「息子に丁重にお断りされました（笑）」と息子が免許を取得したことをにおわせ、「乗ってほしかったこの加速感（笑）」と、残念