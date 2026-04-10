今川焼・大判焼き・回転焼きとは似ているけど違う！「オランダ焼き」とは？みなさんは「オランダ焼き」ってご存じですか？見た目こそ、今川焼（別名：大判焼き・回転焼き）に似ているけれど、なんとオランダ焼きの中身はあんこではなくハムとマヨネーズ！秋田県で愛されるご当地グルメなんです。ではでは秋田までオランダ焼きを食べにひとっとび……とはいかないかたに、ホットケーキミックスを使っておうちで作れるレシピをご紹介