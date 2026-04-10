秋田の「オランダ焼き」とは？｜ご当地グルメを子どもと学ぼう【レシピあり】
今川焼・大判焼き・回転焼きとは似ているけど違う！「オランダ焼き」とは？
みなさんは「オランダ焼き」ってご存じですか？
見た目こそ、今川焼（別名：大判焼き・回転焼き）に似ているけれど、なんとオランダ焼きの中身はあんこではなくハムとマヨネーズ！
秋田県で愛されるご当地グルメなんです。
ではでは秋田までオランダ焼きを食べにひとっとび……とはいかないかたに、ホットケーキミックスを使っておうちで作れるレシピをご紹介。
ぜひ型作りは、お子さんといっしょにやってみて。
「オランダ焼き」のレシピ
材料（直径5〜6cmのもの6個分）
〈生地〉
ホットケーキミックス……150g
卵……1個
牛乳……1/2カップ
ハム……3枚
サラダ油
マヨネーズ
用意するもの
1リットルの牛乳パック……1枚
アルミホイル
ホチキス
下準備
型を作る。牛乳パックを切り開き、3.5×19cmの帯状のものを6枚作る。
アルミホイルを10×20cmに6枚切り、牛乳パックに1枚ずつ巻く。
両端を1cmほど重ね、針の端が外側にくるようにホチキスで2カ所留める。内側にペーパータオルでサラダ油を薄く塗る。残りも同様にして、6つ作る。
作り方
（1）ボールに卵を割り入れ、牛乳を加えて泡立て器でよく混ぜる。全体がなじんだら、ホットケーキミックスを加え、さらによく混ぜ合わせる。ハムは4等分に切る。
（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、準備した型を並べ入れる。生地を型の高さの1/3まで入れ、表面が少し乾いてふつふつと穴があくまで焼く。弱火にし、ハム2切れと、マヨネーズを小さじ1ずつ入れる。生地を型の縁の5mm下くらいまで入れ、ふたをして2分ほど焼く。表面が少し乾いてきたら、フライ返しで上下を返す。再びふたをして2分ほど焼き、生地に完全に火を通す。型をはずす。
ふんわり甘い生地に、ハムの塩けとマヨネーズのこくが加わって、夢中になるおいしさ！
お茶はもちろん、牛乳との相性も◎です。
お手伝いして作ったおやつは、おいしさもひとしお！
子どもといっしょに「これは秋田のご当地グルメなんだよ」「いつかいってみたいね」なんて話をしながら楽しんで食べてくださいね。