秋田の「オランダ焼き」とは？｜ご当地グルメを子どもと学ぼう【レシピあり】

今川焼・大判焼き・回転焼きとは似ているけど違う！「オランダ焼き」とは？

みなさんは「オランダ焼き」ってご存じですか？

見た目こそ、今川焼（別名：大判焼き・回転焼き）に似ているけれど、なんとオランダ焼きの中身はあんこではなくハムとマヨネーズ！

秋田県で愛されるご当地グルメなんです。



ではでは秋田までオランダ焼きを食べにひとっとび……とはいかないかたに、ホットケーキミックスを使っておうちで作れるレシピをご紹介。





「オランダ焼き」のレシピ

材料（直径5〜6cmのもの6個分）

牛乳パックやアルミホイルを使って、セルクル型を作るので、まるで工作のよう！ぜひ型作りは、お子さんといっしょにやってみて。

〈生地〉

ホットケーキミックス……150g

卵……1個

牛乳……1/2カップ



ハム……3枚

サラダ油

マヨネーズ

用意するもの

1リットルの牛乳パック……1枚

アルミホイル

ホチキス

下準備

型を作る。牛乳パックを切り開き、3.5×19cmの帯状のものを6枚作る。

アルミホイルを10×20cmに6枚切り、牛乳パックに1枚ずつ巻く。

両端を1cmほど重ね、針の端が外側にくるようにホチキスで2カ所留める。内側にペーパータオルでサラダ油を薄く塗る。残りも同様にして、6つ作る。

作り方

（1）ボールに卵を割り入れ、牛乳を加えて泡立て器でよく混ぜる。全体がなじんだら、ホットケーキミックスを加え、さらによく混ぜ合わせる。ハムは4等分に切る。

（2）フライパンにサラダ油大さじ1/2を中火で熱し、準備した型を並べ入れる。生地を型の高さの1/3まで入れ、表面が少し乾いてふつふつと穴があくまで焼く。弱火にし、ハム2切れと、マヨネーズを小さじ1ずつ入れる。生地を型の縁の5mm下くらいまで入れ、ふたをして2分ほど焼く。表面が少し乾いてきたら、フライ返しで上下を返す。再びふたをして2分ほど焼き、生地に完全に火を通す。型をはずす。



ふんわり甘い生地に、ハムの塩けとマヨネーズのこくが加わって、夢中になるおいしさ！

お茶はもちろん、牛乳との相性も◎です。



お手伝いして作ったおやつは、おいしさもひとしお！

子どもといっしょに「これは秋田のご当地グルメなんだよ」「いつかいってみたいね」なんて話をしながら楽しんで食べてくださいね。