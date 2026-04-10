早明浦ダム10日午後2時15分ごろ提供：水資源機構 2026年4月、吉野川上流域でまとまった雨が降り、四国の水がめ・早明浦ダム（高知）の貯水率が回復しています。国と四国4県などで構成する吉野川水系水利用連絡協議会が13日、高松サンポート合同庁舎で幹事会を開き、香川・徳島での取水制限の「緩和」を協議することになりました。 2025年11月以降、少雨の状態が続き、2026年2月9日から第1次取水制限、2月20日から