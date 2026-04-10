【モデルプレス＝2026/04/10】女優の川栄李奈（31）と俳優の廣瀬智紀（39）が4月10日、双方のInstagramストーリーズを更新。離婚を発表した。【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ◆川栄李奈＆廣瀬智紀、離婚発表川栄は「この度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」とつづった。また、廣瀬は「これまで人生を共に歩んできたこ