川栄李奈、廣瀬智紀との離婚発表「夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことに」
【モデルプレス＝2026/04/10】女優の川栄李奈（31）と俳優の廣瀬智紀（39）が4月10日、双方のInstagramストーリーズを更新。離婚を発表した。
【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ
川栄は「この度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」とつづった。
また、廣瀬は「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心から感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄への思いを記し「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と伝えている。
2019年に結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】川栄李奈＆廣瀬智紀、舞台上で熱烈ハグ
◆川栄李奈＆廣瀬智紀、離婚発表
川栄は「この度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母として更に精進してまいります」とつづった。
また、廣瀬は「これまで人生を共に歩んできたこと、そして最愛の子どもたちを授けてくれたことに、心から感謝しています。彼女の仕事に対する姿勢を尊敬する気持ちも、何一つ変わっておりません」と川栄への思いを記し「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と伝えている。
◆川栄李奈＆廣瀬智紀、2019年に結婚発表
2019年に結婚および妊娠を発表。同年11月に第1子、2023年には第2子の出産を報告していた。（modelpress編集部）
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