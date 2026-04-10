内山純の『人生のリフォームどき』（徳間書店）が4月15日（水）に発売される。 【画像】築40年の戸建て改装に臨むシスターフッド小説『人生のリフォームどき』 家も、部屋も、人生も、今が変わるとき。即断即決の蘭子（40代）、優柔不断なスミレ（60代）他人の二人がタッグを組んで築40年の戸建て改装に臨む――シスターフッド小説。 著者の内山純は「『生き方を少し変えたい』『邪魔