先天性風疹症候群（CRS）とは、妊娠中の母親が風疹ウイルスに感染し、胎盤を通じて胎児に感染することで赤ちゃんに難聴や心疾患、白内障などの障がいが起きる疾患です。【写真】右耳に軽度の難聴を抱えて生まれてきた三女27年前、妊娠14週で風疹を発症し、医師から厳しい選択を迫られた一人の女性がいます。「風疹をなくそうの会 『hand in hand』」の運営メンバーである、大畑茂子さん（@stopFuushin）です。風疹を妊娠中に患い、