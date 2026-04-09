◆パ・リーグ楽天２―４日本ハム（９日・楽天モバイル）楽天はアクシデントが相次いで手痛い逆転負けを喫し、借金生活に突入した。先発のホセ・ウレーニャ投手が５回無失点の好投も下半身に張りを訴えて降板。６回に２番手の内が１点を失い、なおも無死一、二塁のピンチを招いて降板。火消し役を託された加治屋だったが清宮幸に左中間への勝ち越し３ランを被弾した。一方の打線は初回に右前打を放った浅村が上半身の張りを