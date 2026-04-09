俳優の宮沢りえさんが、2026年4月7日にインスタグラムのストーリーズを更新。4月6日に53歳の誕生日を迎えたことを報告した。「日々感謝しながら、面白がりながら過ごしたい」宮沢さんはストーリーズで、「5」と「3」のバルーンや、「Happy Birthday」のガーランドで装飾された壁の前で撮影した自撮り写真を投稿した。「あ、昨日、誕生日でした。マネちゃんが楽屋にこんな飾りを！ 数字デカ！ けど、嬉しかったので写真撮りました。