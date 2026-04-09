門別が2軍戦で7回無失点で3勝目

阪神の門別啓人投手が9日、杉本商事BSで行われたファーム・リーグ西地区のオリックス戦に先発し、7回4安打無失点の好投を披露し、3勝目をマークした。防御率0.53と無双投球を続ける左腕に「1軍の先発で試してほしい」との声があがっている。

初回に二塁打と暴投で2死三塁で内藤鵬内野手を迎えたが、145キロの直球で一邪飛に。4回の2死満塁のピンチも清水武蔵内野手を落ち着いて遊ゴロに仕留めた。終わってみれば散発4安打、5三振を奪う内容だった。

21歳左腕は2022年ドラフト2位で東海大札幌高から入団。ルーキーイヤーから1軍デビューを果たすなど、大きな期待を受けていたが、2年間は未勝利だった。2025年はプロ初勝利など19試合の登板（先発11試合）で2勝3敗、防御率4.43に終わっていた。

先発ローテ入りをかける今季、2軍戦ではここまで4試合に登板し3勝。17回を投げて1失点で防御率0.53と結果を残している。DAZNが公式X（旧ツイッター）に「今日も0を並べる 1軍昇格の日も近いか」と投球映像を投稿。ファンからも「安心できる」「明るいニュース」「新たな先発」「待ち遠しい」「救世主に」「2軍でやることない」「はよ上で無双」「甲子園で見たい」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）