JBL GO 5 ハーマンインターナショナルは、JBLの小型ポータブルBluetoothスピーカーの新モデル「JBL GO 5」のメディア向けに公開。発売日や価格は未定だが、近日中に発表される見込み。新たにUSB-C経由でのロスレスオーディオ再生に対応したほか、スピーカーユニットやアンプも強化され、音質も進化した。 カラーはブラック、ブルー、レッド、ホワイト、スクワ