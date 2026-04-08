トゥモローランドが運営する「キャバン（CABaN）」が、「CABaN by Hand」のカーディガンを新コンセプトストア「ギャラリー キャバン（Gallery CABaN）」限定で4月11日から数量限定で再販する。【画像をもっと見る】カーディガンは、ブランドのマスターピース「コットンカシミヤ クルーネックカーディガン」をパリの蚤の市で買い付けたアンティークボタンをあしらい、唯一無二の存在に昇華したアイテムで、ギャラリー キャバン