この記事をまとめると ■ジェイコブ＆Coはブガッティとコラボした腕時計を展開した ■トゥールビヨンを採用し超精密かつ高精度な機構を実現している ■6000万〜1億5000万円以上の価格で販売されている クルマの迫力に負けない超弩級の腕時計 ジェイコブ＆Coのトゥールビヨンと聞いてピクリと反応するのは時計オタク、あるいはラップミュージックのファンではないでしょうか。これまでもさまざまな仕掛けを組み込んだリッチな時計