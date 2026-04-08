大阪6月限 日経225先物56430+2850（+5.31％） TOPIX先物3788.0+124.5（+3.39％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比2850円高の5万6430円で取引を終了。寄り付きは5万5990円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万3960円）を大きく上回る形でギャップアップから始まった。現物の寄り付き直後には5万6530円まで上げ幅を広げた。買い一巡後は5万5710円まで利食いに押される場