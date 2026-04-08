トヨタ自動車の燃料電池システムを搭載した大型トラック（同社提供）トヨタ自動車はこのほど、いずれも商用車大手のドイツのダイムラー・トラック、スウェーデンのボルボ・グループと、大型商用車向け燃料電池分野での協業に合意した。ダイムラーとボルボの共同出資会社にトヨタも出資する。脱炭素エネルギーとして注目される水素の活用を推進する狙いがある。3月31日付で基本合意を結んだ。共同出資会社は、水素を利用する燃