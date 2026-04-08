フェニックス・サンズ vs ヒューストン・ロケッツ 日付：2026年4月8日（水） 開催地：PHXアリーナ（Phoenix） 最終スコア：フェニックス・サンズ 105 - 119 ヒューストン・ロケッツ NBAのフェニックス・サンズ対ヒューストン・ロケッツがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし37-21で終了する。 第2クォーター