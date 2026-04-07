7日のヤクルト戦に先発する阪神・才木が、ラッキー7のジェット風船“初体験”に意欲を見せた。「まあまあ、そうですね。7回行けたらいいですけど」あえて“初体験”と表現するのには、理由がある。甲子園の風物詩が日常だった19年以前、本拠地で7回を投げ終えたことがなかった。21個のアウトを自らの手で積み上げ、ベンチで黄色く染まる空を眺めることができれば、それは単なるイベントの復活ではない。7年前からの成長を証