社民党党首選は再投票の結果、福島みずほ党首が再選。だが、6日に開かれた党首選を終えての会見は事務局と記者が互いを批判するなど、大荒れとなった。【映像】立ち上がって威嚇？の瞬間（実際の様子）会見前半、福島党首は当選の喜びや今後の抱負を語っていたが、後半の記者による質疑応答に移ってからは様相が一変した。指名された女性記者は「大椿さん（再投票で敗れた大椿裕子元参院議員）と福島さんの間にできてしまっ