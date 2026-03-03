社民党副党首のラサール石井参院議員（70）が3日、事務所スタッフのＸ（旧ツイッター）を通じ、同党の党首選（4日告示、23日開票）への立候補を表明した。 【写真】衆院選の開票を険しい表情で見守る福島瑞穂党首、ラサール石井副党首 ラサール氏は、添付された動画で「来る3月4日公示、社民党では党首選が行われます。私は議員になって半年ですけれども、この党首選に立候補しようと思っています」