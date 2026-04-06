広島でもプレーした右腕タイガースのドリュー・アンダーソン投手は今季メジャー復帰を果たしたものの、リリーフ3試合で4失点を喫している。韓国では“KBO最高の投手の1人”として活躍も、メジャーでは苦しんでいる現状に、地元記者が嘆いている。32歳の右腕は2022年から2年間広島でプレー。2024年からは韓国SSGに移籍すると、先発として好成績を残した。2024年は11勝、2025年は12勝をマーク。コディ・ポンセ（現ブルージェイズ