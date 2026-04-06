元横綱・若乃花でタレントの花田虎上が5日に自身のアメブロを更新。三女の彼氏も交え、大人数でハワイのステーキハウスを訪れたことを報告した。この日、花田は「私の大好きなハイズステーキハウス」と切り出し「今日は三女の彼氏も一緒に大人数で行ってきました」と報告。続けて「美味しいチーズのパン」や「オニオングラタンスープ」など、堪能した料理の写真を公開した。さらに「サーフ＆ターフ」や「ヒレステーキ プライムリブ