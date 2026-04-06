MBSラジオ『桂文枝の茶屋町ホテル』（毎月1回月曜後7：00）が、番組開始25周年を迎え、きょう6日に特別番組『桂文枝の茶屋町ホテル 25 周年スペシャル！』（後7：00〜9：00）が生放送される。【動画】行方不明疑惑まで出た元MBSの吉竹史アナ、元気に登場2001年4月6日に『桂三枝の茶屋町ホテル』としてスタートした同番組は、四半世紀にわたり多くのリスナーに愛されてきた。特別番組では、おなじみのレギュラーコーナーはも