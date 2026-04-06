6日、春の交通安全県民運動が始まりました。■園児「飲酒運転は絶対にダメです！」北九州市門司区では6日、警察や地元住民などおよそ100人が参加し、近くの保育園児が交通安全宣言を行いました。春の交通安全県民運動は15日まで行われ、「飲酒運転の撲滅」をはじめ、自転車の交通違反に対し、4月から青切符が導入されたことを受け「自転車の交通ルールの理解」や「歩行者の安全確保」などが呼びかけられます。福岡県ではこと