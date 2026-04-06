[4.5 ブンデスリーガ第28節 フランクフルト 2-2 ケルン]ブンデスリーガ第28節が5日に行われ、7位フランクフルトはホームで15位ケルンと2-2で引き分けた。2点リードから追いつかれ、これで2試合未勝利(1分1敗)。MF堂安律はスタメン出場し、後半23分までプレーした。フランクフルトが先制したのは後半21分。右サイドの堂安がMFファレス・シャイビにつなぐと、シャイビがドリブルでペナルティエリア右に持ち運び、縦への突破から