ブルックリン・ネッツ vs ワシントン・ウィザーズ日付：2026年4月6日（月）開催地：バークレイズ・センター（Brooklyn）最終スコア：ブルックリン・ネッツ 121 - 115 ワシントン・ウィザーズ NBAのブルックリン・ネッツ対ワシントン・ウィザーズがバークレイズ・センター（Brooklyn）で行われた。 第1クォーターはブルックリン・ネッツがリードし35-23で終了す