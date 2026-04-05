劇団ひとり（49）が4日、フジテレビ系の名古屋市内の居酒屋トークバラエティー番組のスぺシャル編「千原ジュニアのヘベレケ」（通常木曜午前0時15分＝今回はSPのため曜日変更し午後11時40分）に出演。ビートたけしをモデルにした映画「浅草キッド」についてコメントした。アシスタントふかわりょうが「たけしさんのこと、スゴく尊敬されてますよね」と尋ねた。映画「ソナチネ」のポスターをプリントしたシャツを着たひとりは「スゴ