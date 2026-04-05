明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、柏レイソルと横浜F・マリノスが対戦した。ともに特別大会でスロースタートとなった両チームが、今季初の連勝をかけて『三協フロンテア柏』で激突。試合のターニングポイントが訪れたのは開始12分、横浜FMのDFジェイソン・キニョーネスが背後から山内日向汰を倒し、オンフィールドレビューで映像を確認した大橋侑祐主審は、DOGSO（決定的な得点機会の）でキニ