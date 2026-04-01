【その他の画像・動画等を元記事で観る】 NiziUの約1年9ヵ月ぶりにとなる2nd EP『GOOD GIRL BUT NOT FOR YOU』が、4月1日にリリース。併せて、タイトルトラック「Too Bad」のMVが公開された。 ■総勢12人のダンサーを交えた壮大なダンスシーンに注目 「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した楽曲。先日ファイナルを迎えたツアー『Nizi