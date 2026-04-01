タレントの若槻千夏（41）が3月31日深夜に放送されたテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・22）に出演。月に2回は行くというチェーン店を明かした。世界的ダンサーのYUMEKIをゲストに迎え、最初の心理テストで「回転ずしでわかる心理テスト」とテーマを伝えられ、「くら寿司に入ったあなた最初の一皿何を選ぶ?」と出題された。番組スタッフから「若槻さん、くら寿司はどれぐらい行く?」と尋ねられると「め