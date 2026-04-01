「可愛くて癒された」の声もNHK朝ドラ「あんぱん」や紅白司会で存在感を高める女優の今田美桜さんですが、過去に公開したフランス・パリでの移動ショットをめぐり、SNSなどでは今もなお多くの声が集まっています。 パリでの今田さんはオトナムード満点で、とても洗練された雰囲気が漂います。【画像】超カッコいい！ 「今田美桜」×「外車ミニバン」を画像で見る！この投稿は2024年6月に公開されたもので、キャプションには