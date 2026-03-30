美容系インフルエンサーちゃんちゃんまるさんは3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。お笑いタレントのひょっこりはんを「イケメンにしましたわ」と報告し、反響を呼んでいます。【写真】「ひょっこりはんをイケメンにしましたわ」「想像以上にイケメンで草」ちゃんちゃんまるさんは「ひょっこりはんをイケメンにしましたわ」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目がちゃんちゃんまるさんと、別人のような姿になったひょっこりはんの